Аэропорт в Уфе выделит до 18 млн рублей на благоустройство привокзальной площади

АО «Международный аэропорт «Уфа» (100% акций принадлежат республике) ищет подрядчика для благоустройства привокзальной площади аэропорта. Начальная максимальная цена контракта установлена в 18,4 млн руб. Подведение итогов состоится 12 сентября.

Исполнитель должен будет установить в скамьи деревянные вазоны, смонтировать в вазоны искусственные ели, туи в форме конуса, в форме шара, засыпать вазоны ландшафтным камнем, поставить скамейки. Работы должны быть выполнены на 40 дней с момента подписания договора.

Влада Шипилова

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