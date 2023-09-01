В Златоусте суд рассмотрит дело о краже металла у мэрии на 11 млн рублей

Златоустовский городской суд рассмотрит уголовное дело двух местных жителей, обвиняемых в хищении металлоконструкций с муниципальных производственных зданий. Сумма ущерба составила 11 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, с мая по сентябрь 2021 года два жителя Златоуста, привлекая неосведомленных о преступных замыслах людей, демонтировали 529 т металлоконструкций с производственных зданий, которые находятся в муниципальной собственности. Похищенное они сдавали в пункт приема металлолома. Муниципалитету причинен ущерб в размере 11 млн руб.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении горожан 48 и 52 лет по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Администрация Златоуста направила в суд гражданский иск о взыскании ущерба с фигурантов. Имущество обвиняемых арестовано.

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