В Новосибирской области увеличилось количество первоклассников

В Новосибирской области 1 сентября 215 тыс. школьников приступили к учебе. Из них 24 тыс. – первоклассники, что на 1,5 тыс. детей больше, чем год назад, заявил глава департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

В прошлом году в регионе всего было 208 тыс. учащихся. Большинство школ работают с повышенным коэффициентом заполняемости, отметил глава департамента образования мэрии. В ряде городских школ были открыты от 10 первых классов. Наиболее сложная ситуация с количеством учащихся отмечается в микрорайонах Плющихинский, Просторный, Новомарусино и Дивногорский. Наибольшее число первых классов была вынужден сформировать МАОУ СОШ 215 в Чистой Слободе, где набрали 15 первых классов, в которых будут обучаться 515 учеников.

Для увеличения мест в школах принимаются меры не только в сфере строительства новых объектов, благодаря которому в области появилось 8,5 тыс. новых мест. В числе объектов, которые открылись в этом году, – школа №220 на территории Европейского берега. Также 1 сентября открылась школа № 54, где были завершены работы по реконструкции.

«К новому учебному году 4,1 тыс. новых мест мы добавляем за счет оптимизации имущества в отрасли. В 2018 году мы начали эту работу и на сегодняшний день введено более 11 тыс. новых мест», - сообщил Рамиль Ахметгареев.

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Александр Киселев