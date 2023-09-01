Рослесинфорг за 15 млн рублей обоснует изменения границ Уфимского лесничества

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы выбрало подрядчика по подготовке обосновывающих материалов для изменения границ Уфимского городского лесничества, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало ФГБУ «Рослесинфорг». Работы выполнят за 15 млн руб. при начальной цене контракта 34,8 млн руб., дисконт составил 57%. Средства выплатят из городского бюджета.

Работы проведут до июня 2024 года в два этапа (первый — до конца этого года, второй — до конца мая 2024 года). Для этого у Уфимского городского лесничества изымут 21 участок земли площадью 1,28 тыс. га для строительства объектов. Самые крупные участки предназначены для комплексной жилой застройки «Южных ворот» (площадью 626,52 га) и «Восточного выезда» в районе деревни Елкибаево (197,8 га), а также строительства дороги Восточный обход по территории Зауфимья (146,5 га). Для застройки общественно-жилой зоны на территории, ограниченной улицами Глинки, Камаринской, проспекта Содружества, Восточного выезда в Елкибаево потребуется 48,9 га, для строительства дороги, соединяющей микрорайоны «Яркий», «Цветы Башкирии» и Демское шоссе — 29,97 га, дороги до городского кладбища №10 в Орджоникидзевском районе — 18,35 га. Для строительства Республиканского математического лицея – интерната на 350 ученических и 250 спальных мест выделят 7,2 га, строительства нового республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе — 1,5 га.

Победитель аукциона проанализирует информацию о границах города, подготовит схему лесов, содержащую описание местоположения изменяемых границ земель, текстовое и графическое описание со сведениями о необходимости изменения границ лесов, а также обоснование их площади и местоположения.

ФГБУ «Рослесинфорг», согласно «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 1992 года в Москве. Госучреждение специализируется на предоставлении услуг в области лесоводства. Директором является Павел Чащин, а учредителями – Росимущество и Рослесхоз. Уставной капитал организации на декабрь 2013 года составлял около 700 млн руб.