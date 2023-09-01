В Пермском районе открывается новый ипподром

2 сентября в поселке Красный Восход (Усть-Качкинское поселение Пермского района) откроется новый краевой ипподром. Об этом сообщает портал 59.ru.

Церемония открытия начнется в 13:00. В первый день работы на ипподроме пройдут соревнования на рысистых породах лошадей. В них примут участие спортсмены из муниципалитетов Прикамья, а также из Свердловской области, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан.

Ипподром в Красном Восходе существовал и раньше, но был реконструирован. На площадке появились две беговые дорожки — песчаная и из гаревой крошки. Стоимость модернизации ипподрома превысила 30 млн руб.