Судоремонтный завод в Уфе обязали устранить нарушения в убежище на случай ЧС

Ленинский райсуд Уфы удовлетворил иск прокурора Советского района Рафиса Гайнутдинова и обязал ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» устранить нарушения на эксплуатируемом защитном сооружении гражданской обороны (ЗСГО) за три месяца со дня вступления решения в силу, сообщается на сайте суда.

Иск прокурора был зарегистрирован в апреле текущего года. Судья установила, что проверку защитного сооружения гражданской обороны, которое эксплуатируется заводом, провели в декабре прошлого года сотрудники районной прокуратуры со специалистами регионального МЧС и Управления гражданской защиты по Советскому району. Она выявила, что ЗСГО не готово к приему граждан, указывается в решении.

Прокуратура внесли представление директору завода, но нарушения не были устранены.

ООО «Судоремонтно-судостроительный завод», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июле 2005 года. Учредителем является АО «Башкирское речное пароходство». Выручка ООО в 2022 году составила 202,3 млн руб., чистая прибыль — 95 тыс. руб.

Венера Хисамова

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