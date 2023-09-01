Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:05

По факту избиения в Октябрьском округе 14-летней девочки возбуждено уголовное дело

Октябрьским следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

По данным следствия, 25 августа 2023 года в селе Ишимово Октябрьского городского округа группа подростков избила 14-летнюю девочку, ей причинены физические и психические страдания.

На месте происшествия проведен осмотр с участием следователей-криминалистов с использованием криминалистической техники, а также проводится комплекс иных следственных действий.

Вчера стало известно, что руководитель СКР Александр Бастрыкин затребовал у начальника СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина доклад об обстоятельствах произошедшего.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...