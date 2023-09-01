По факту избиения в Октябрьском округе 14-летней девочки возбуждено уголовное дело

Октябрьским следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

По данным следствия, 25 августа 2023 года в селе Ишимово Октябрьского городского округа группа подростков избила 14-летнюю девочку, ей причинены физические и психические страдания.

На месте происшествия проведен осмотр с участием следователей-криминалистов с использованием криминалистической техники, а также проводится комплекс иных следственных действий.

Вчера стало известно, что руководитель СКР Александр Бастрыкин затребовал у начальника СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина доклад об обстоятельствах произошедшего.