«Амкар» заявил нового голкипера

Новым вратарем «Амкара» стал 25-летний Семен Морозов. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт подписан и игрок прибыл в Пермь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В прошлом сезоне Семен Морозов выступал за ульяновскую «Волгу», которая играет в первой лиге.

Футболист является воспитанником академии «Урал» из Екатеринбурга Имеет опыт выступлений за молодежку «Урала», «Ладу» (Димитровград) и ульяновскую «Волгу», в которой в сезоне-2021/2022 был основным голкипером.

Напомним, что днем ранее «Амкар» расторг соглашение с тремя игроками и пообещал усиление состава.