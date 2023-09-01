22 тысячи первоклассников пошли школы Удмуртии

В Удмуртии в этом учебном году будет работать 541 школа, 38 государственных сузов и пять государственных вузов. По данным Удмуртстата, первые в школы пойдут 22 тыс. детей, из них порядка 12 тыс. — в Ижевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным на конец 2022 года оснащенность школ персональными компьютерами выросла до 34 тыс., что на 10% больше показателя за прошлый год. Мультимедийных проекторов стало больше на 7%, интерактивных досок — на 6%. 98% школ в Удмуртии используют электронные журналы и дневники, а 336 заведений имеют электронную справочную литературу.