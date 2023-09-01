Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ пресекла попытку уроженца Ростовской области перейти на сторону ВСУ

Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали жителя региона, пытавшегося выехать на территорию Украины, чтобы вступить в вооруженное формирование и воевать против России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Воплотить свой план в жизнь мужчина не смог.

«Действия россиянина создали условия для совершения преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ – государственной измены в форме перехода на сторону противника – участия в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, в иных действиях с применением вооружения и военной техники»,– сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении жителя Ростовской области вынесли официальное предостережение о недопустимости подобных действий.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...