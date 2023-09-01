ФСБ пресекла попытку уроженца Ростовской области перейти на сторону ВСУ

Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали жителя региона, пытавшегося выехать на территорию Украины, чтобы вступить в вооруженное формирование и воевать против России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Воплотить свой план в жизнь мужчина не смог.

«Действия россиянина создали условия для совершения преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ – государственной измены в форме перехода на сторону противника – участия в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, в иных действиях с применением вооружения и военной техники»,– сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении жителя Ростовской области вынесли официальное предостережение о недопустимости подобных действий.

Анастасия Назарова