По факту драки у ТРК в Копейске возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки у торгово-развлекательного комплекса «Слава», одному из участников которой потребовалась госпитализация.

Как сообщают в региональном управлении СК, дело возбуждено после мониторинга СМИ, которые сообщили, что в результате драки один из участвовавших в ней мужчин упал и потерял сознание после удара в голову.

В рамках расследования дела по ст. 213 УК РФ устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины конфликта.