Лесной пожар в районе Мезмая площадью 1500 «квадратов» ликвидировали

Пожар в лесу в районе Мезмая, площадь которого достигла 1,5 тыс. кв. м, удалось ликвидировать к утру 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе лесопожарного центра Краснодарского края.

Задымление со стороны леса в Гуамском участковом лесничестве обнаружила 31 августа система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель». В 16:55 возгорание начали тушить лесопожарные бригады Горячеключевского филиала лесопожарного центра и работники Апшеронского лесничества-филилала «Комитета по лесу» на площади 0,1 га.

В 22:55 пожар локализовали на примерной площади 0,15 га. К 07:30 1 сентября его ликвидировали на той же площади.

На тушении было задействовано 20 человек и пять единиц техники. В качестве средств пожаротушения были использованы автоцистерны, пожарные рукава и ранцевые лесные огнетушители.

Татьяна Ручкина

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