Задержан подозреваемый в поджоге двух подростков в Курганской области

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге двух подростков в Лебяжьевском районе Курганской области, совершенном 30 августа. Это 22-летний местный житель, сообщают в Следственном комитете.

Как сообщалось ранее, двое школьников получили термические ожоги из-за того, что их облили бензином и подожгли. Вчера стало известно, что один из пострадавших с ожогом более 95% тела умер в больнице. У второго степень поражения – 14%, он находится в удовлетворительном состоянии.

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.