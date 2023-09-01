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Задержан подозреваемый в поджоге двух подростков в Курганской области

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге двух подростков в Лебяжьевском районе Курганской области, совершенном 30 августа. Это 22-летний местный житель, сообщают в Следственном комитете.

Как сообщалось ранее, двое школьников получили термические ожоги из-за того, что их облили бензином и подожгли. Вчера стало известно, что один из пострадавших с ожогом более 95% тела умер в больнице. У второго степень поражения – 14%, он находится в удовлетворительном состоянии.

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

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