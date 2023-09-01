В Кузбассе осуждены «черные риэлторы»

Центральный суд Новокузнецка в Кузбассе рассмотрел уголовное дело десятерых жителей города, обвинявшихся в совершении 15 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По данным картотеки суда, за исключением подсудимого Александра Воронина, уголовное дело в отношении которого было прекращено в связи с его смертью, все остальные фигуранты дела были признаны виновными. 51-летний лидер преступной группы Сергей Вагнер приговорен к 8,5 годам колонии общего режима. Еще два подсудимых приговорены к 5 и 3 годам лишения свободы, остальные получили условные сроки и наказание в виде исправительных работ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Мошеннические схемы группы были выявлены после обращения новокузнечанина в полицию. Он сообщил, что продавал свое жилье и планировал купить новое, специалисты агентства недвижимости в которое он обратился предложили ему оформить нотариальную доверенность на представление его интересов. Также он подписал несколько пустых бланков. После покупки квартиры риелторы не стали регистрировать сделку купли-продажи, а перепродали недвижимость. Ущерб клиента агентства составил 869 тыс. руб. В другом случае после обращения в агентство за помощью в оформлении наследства, житель Новокузнецка не только не получил его, но и узнал, что в наследство вступил другой человек, однофамилец умершей владелицы жилья. Все документы на фиктивного наследника оформили сотрудники риэлторской фирмы.

Следствие установило, что директор агентства недвижимости Сергей Вагнер (директор и учредитель новокузнецкого ООО «Кузбасский региональный центр «Альянс») создал организованную группу, куда вошли его сотрудники, нотариус и знакомые. В общей сложности участие в преступлениях принимали 12 человек. Двое фигурантов заключили досудебные соглашения. Следствие установило причастность обвиняемых к 15 преступлениям, в результате 13 физическим и юридическим лицам был нанесен ущерб на 12 млн руб. В качестве жертв группа выбирала граждан с асоциальным образом жизни или пожилых жителей города, не обладающих познаниями в юриспруденции. Члены группы изготавливали поддельные печати и постановления судов, а также фиктивные доверенности. Уголовное дело разбиралось судом с апреля 2021 года, приговор был вынесен 11 августа.

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Игорь Лавренков, Кемерово