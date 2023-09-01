Четырех нелегальных мигрантов из Индии задержали в Омской области

Омский областной суд признал законным арест четырех граждан Индии, которые обвиняются в незаконном пересечение госграницы РФ. Об этом сообщает пресс-служа суда.

Как указывается в материалах ФСБ, которые приводит суд, четыре индийца, следуя из Казахстана, незаконно пересекли госграницу РФ в Нововаршавском районе Омской области. Там их задержали пограничники. Нелегалам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы) и на время следствия поместили в СИЗО Омска.

Расследование установило, что индийцы намеревались через территорию России попасть в Белоруссию, а уже оттуда в ФРГ.

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Илья Николаев