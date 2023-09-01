С 1 по 3 сентября в Свердловской области ожидается похолодание до +7 градусов и дожди. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +13°…+18°. Ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, в горах местами порывы 15-18 м/с.

В субботу, 2 сентября, температура ночью опустится до +7°…+12°, а днем поднимется до +15°…+20°. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/с.

В воскресенье, 3 сентября, температура воздуха ночью составит +7°…+12°, днем — +16°…+21°. Преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге днем 1 сентября ожидается +14°…+16°. Ночью в субботу прогнозируется +9°…+11°, днем — +16°…+18°. В воскресенье ночью температура составит +10°…+12°, днем +17°…+19°.

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