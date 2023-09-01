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В Челябинске открыли участок для голосования на выборах депутатов новых регионов

Утром 1 сентября в Челябинске начал работать экстерриториальный избирательный участок для голосования жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Как сообщают в избирательной комиссии Челябинской области, с 1 по 4 сентября временно находящиеся на Южном Урале жители этих регионов смогут поучаствовать в выборах депутатов своих законодательных органов.

Участок находится на улице Доватора, 15. С 1 по 3 сентября он работает с 8 до 20 часов, 4 сентября – с 8 до 15.

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