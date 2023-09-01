В Копейске произошла массовая драка возле ТРК

Возле торгово-развлекательного комплекса «Слава» в Копейске случилась массовая драка, попавшая на видео. В ролике, опубликованном в социальных сетях, видно, что между несколькими молодыми мужчинами начинается потасовка, в ходе которой один из них после удара падает на асфальт. Ударивший его участник драки и те, кто был с ним, уезжают на автомобиле.

Как сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Потерпевшего доставили в больницу, опросили очевидцев драки. Сейчас полицейские устанавливают всех участников конфликта.