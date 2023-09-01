В Челябинске на маршрут №19 вышли десять новых троллейбусов

С 1 сентября на маршруте №19 «Парк Гагарина - поселок Первоозерный» курсируют десять новых троллейбусов, выпущенных на Челябинском заводе городского электротранспорта группы «Синара». Утром их вывели на линию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

Главная особенность модели «Синара-6254» — увеличенный автономный ход. Троллейбусы могут проехать до 20 км без подключения к линии электропередач. Водители новых машин прошли специальное обучение для работы с ними.

Как сообщил генеральный директор компании «Синара – ГТР Челябинск» Сергей Брусник, с 1 по 10 сентября проезд в новых троллейбусах будет бесплатным.

В компании отмечают, что выбор маршрута №19 для вывода на линию первых троллейбусов связан, в частности, с тем, что на нем уже завершены основные работы по модернизации троллейбусной инфраструктуры, которые «Синара – городские транспортные решения» проводит в рамках концессионного соглашения, заключенного с региональными властями.