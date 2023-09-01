В Иркутской области открыли первое в СФО суворовское военное училище

В Иркутской области открыли первое в Сибирском федеральном округе суворовское военное училище. Учреждение будет работать на базе бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Строительство первого в СФО суворовского военного училища началось в 2020 году В июне этого же года губернатор Игорь Кобзев во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросил выделить на реализацию проекта 1 млрд руб. Президент поддержал эту инициативу.

На территории учебного заведения находятся спальный корпус, столовая, реконструировано главное здание, а также обустроены площадки для занятия спортом. В училище будет вестись подготовка по образовательным программам среднего и общего образования, а также по дополнительным программам, связанным с авиационными специальностями. В текущем году учреждение наберет 180 учащихся 5, 6 и 7 классов, после планируется набор только пятых классов. Всего училище может принять 420 курсантов.

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Александр Киселев