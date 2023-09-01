Ночью в Геленджике полицейские и кинологи проверили школы перед линейками

Ночью с 31 августа на 1 сентября сотрудники полиции и кинологи проверили дворы и здания всех школ в Геленджике. Об этом сообщает руководитель пресс-службы мэрии Янина Скорикова.

«Сотрудники полиции вместе с кинологами прочесывают школьные дворы и здания учебных учреждений. Собачки работают вместе с полицейскими. Проверена будет каждая школа и в городе, и в сельских округах»,— отметила Янина Скорикова.

В этом году в Краснодарском крае количество школьников увеличилось до 780 тыс. детей. Среди них будет 80 тыс. первоклассников. Всего несколько лет назад число учеников в регионе было на четверть меньше.

Татьяна Ручкина

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