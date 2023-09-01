В Сибири выросли цены на вторичное жилье

За месяц цены на вторичное жилье в Новосибирске и Томске выросли в августе на 1,7%, в Барнауле на 2%, в Омске – на 2,2%, в Красноярске – на 2,3%, следует из данных «Циан.Аналитика». Из городов Сибири наибольшее ускорение цен на вторичку – на 2,5% – отмечено в Кемерове.

Если в первом полугодии 2023 года собственники не завышали цены, боясь потерять покупателей и новые лоты продавались в среднем на 0,4% дороже рынка, то сейчас на фоне роста спроса продавцы стали смелее, они вновь стали выводить лоты по ценам превышающим среднерыночные,– отмечают эксперты. В августе квадратный метр в «новинках» стоит в среднем на 1,4% дороже рынка.

Спрос усилился на фоне ожидаемого повышения ставки ЦБ и, как следствие, подорожания ипотеки. Он обеспечен в том числе теми, кто успешно для себя вышел из валютных накоплений. Такой высокой активности не было с марта прошлого года, подсчитали аналитики.

По оценкам руководителя «Циан.Аналитика» Алексея Попова, после адаптации рынка к новым условиям стоит ждать смещения спроса в сегмент новостроек, учитывая увеличение разрыва между ставками на первичном и вторичном рынках – 6-8% в льготных ипотечных программах на новостройки и 13-14% в кредитах на жилье в готовых домах.

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Оксана Павлова