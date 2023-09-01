Президент РФ открыл движении по новому мосту через Енисей в Красноярском крае

В Красноярском крае введен в эксплуатацию двухполосный автомобильный Высокогорский мост через Енисей. Участие в церемонии открытия движения по видеоконференцсвязи принял президент РФ Владимир Путин.

Высокогорский – самый северный мост через Енисей. Его протяженность составляет 1,2 км. На его строительство за три года из федерального и регионального бюджетов было выделено в общей сложности более 7 млрд руб. Основные работы выполнила компания «Мостострой-11».

«Фактически мост открывает круглогодичный путь в правобережье Ангаро-Енисейского макрорегиона с огромными запасами полезных ископаемых и богатейшей лесосырьевой базой. Самое важное — жители районов правобережья теперь будут иметь круглогодичную связь с развитой инфраструктурой. До этого четыре месяца в году в период половодья добраться было практически невозможно», — сказал врио губернатора Михаила Котюкова.

С открытия движения по Высокогорскому мосту началось совещание по социально-экономическому развитию края, которое провел глава государства. В ходе него господин Котюков попросил президента дать поручения о начале проектирования дорог в обход Ачинска и Нижнего Ингаша. «Я думаю, что один из них можно уже в пятилетку включить. Второй — посмотрим, может быть, в период до 2030 года в зависимости от интенсивности», — прокомментировал это предложение российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский