Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за ливня

В Южно-Сахалинске из-за обильных осадков 31 августа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщила в Тelegram мэрия. В городе создан оперативный штаб, который возглавил мэр Сергей Надсадин.

Из-за прогнозируемого усиления непогоды было решено перенести линейки во всех школах городского округа на понедельник, 4 сентября, уточнил господин Надсадин. По итогам прошедшей ночи в городе выпала почти месячная норма осадков.

ГУ МЧС по Сахалинской области заявило, что резкий подъем уровня воды прогнозируется на территории Анивского, Долинского, Корсаковского, Холмского районов, а также в самом Южно-Сахалинске. Из-за выпавших осадков поднялась вода в реке Сусуе, зафиксированы подтопления домов в частном секторе Владимировки.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...