Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за ливня

В Южно-Сахалинске из-за обильных осадков 31 августа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщила в Тelegram мэрия. В городе создан оперативный штаб, который возглавил мэр Сергей Надсадин.

Из-за прогнозируемого усиления непогоды было решено перенести линейки во всех школах городского округа на понедельник, 4 сентября, уточнил господин Надсадин. По итогам прошедшей ночи в городе выпала почти месячная норма осадков.

ГУ МЧС по Сахалинской области заявило, что резкий подъем уровня воды прогнозируется на территории Анивского, Долинского, Корсаковского, Холмского районов, а также в самом Южно-Сахалинске. Из-за выпавших осадков поднялась вода в реке Сусуе, зафиксированы подтопления домов в частном секторе Владимировки.

Лаура Кеффер