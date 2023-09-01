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Влиятельные пятна

100 лет назад выяснилось, что солнечные пятна влияют на многое и подвержены многим влияниям

В науке все больше устанавливается мнение, что солнечные пятна связаны не только с внутренними процессами на самом Солнце, но зависят также от внешних влияний. Одним из представителей такого нового подхода является калифорнийский астроном Зи.

Фото: NASA / GSFC / SDO

Фото: NASA / GSFC / SDO

Он объясняет солнечные пятна действием Юпитера, который делает полный оборот вокруг Солнца за 11,804 года. Каждые 11 лет он со своим сонмом комет приходит в близость к Солнцу, что совпадает с 11-летним периодом максимума солнечных пятен. Впрочем, этот период представляет собою среднее; иногда максимум повторяется уже через 8 лет, иногда он заставляет ждать себя 13 лет. Зи считает, что Солнце вместе с Юпитером образует своего рода двойную звезду, их общий центр тяжести и вращения лежит в 48 000 км от Солнца.

Известно влияние солнечных пятен на погоду на Земле. В связи с 11-летним периодом этих пятен доктор Критцингер из Берлина вычислил, что в рамках этого периода имеет влияние на нашу погоду еще период в 1,8 года, продолжительность синодического вращения Венеры и Земли (в этот период повторяется определенное положение Венеры и Земли по отношению к Солнцу), и период в 9,9 года (синодическое вращение Юпитера и Сатурна). Критцингер вычислил это на июльских температурах в Берлине в течение ряда десятилетий. Критцингер доказывает, что из этих элементов могут быть выведены климатические циклы Брикнера в 35 лет и Зи в 89 лет. Между прочим, оба эти цикла, а также тот факт, что мы приближаемся теперь к минимуму солнечных пятен, предвещают для нынешнего лета температуры выше среднего.

В заключение — курьез. В редакцию пришло письмо об одном молодом ученом в русской провинции, написавшем большой труд, в котором начиная от 533 года от Р. Хр. чуть ли не все события человеческой истории, не только восстания, революции, войны и т. д., но буквально все объясняется солнечными пятнами.

Статья инженера Ф. Давыдова «Новое о солнечных пятнах» была опубликована в «Известиях» 1 июня 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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