У бурных чувств неистовый колец

Рынок ювелирных изделий в Черноземье в первой половине 2023 года избежал падения, считают аналитики. Продажи ощутимо выросли в Белгородской (+26%) и Курской (+11%) областях, в остальных остались на уровне 2022-го. Вместе с тем траты на украшения в среднем увеличились на 9-35%. На Белгородчине динамика может быть связана с расширением местного производства, но в остальных регионах она объясняется ростом цен при одновременном падении спроса, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Белгородчине особенно заметно возросли траты на ювелирные украшения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На Белгородчине особенно заметно возросли траты на ювелирные украшения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Данные о динамике рынка ювелирных изделий в регионах Черноземья «Ъ» привели аналитики ювелирного холдинга Sokolov, основываясь на собственной оценке, статистике Сбербанка, Ассоциации компаний интернет-торговли и Росстата. Учитывались продажи всех основных игроков рынка.

В двух областях макрорегиона продажи украшений в первом полугодии 2023-го заметно выросли. В Белгородской области объем ювелирного рынка в денежном выражении по итогу января-июня увеличился на 26% к аналогичному периоду 2022-го (1,3 млрд руб.). Средний чек на покупку украшений в регионе, по данным на середину года, оказался самым высоким (7,8 тыс. руб.) и показал наиболее заметный рост (+35%). В Курской области объем рынка увеличился на 11%, до 809,5 млн руб., а средний чек — на 16%, до 6,4 тыс. руб.

В других регионах Черноземья рынок ювелирных изделий в денежном выражении не показал сколь-либо значительного роста, но избежал падения. В Орловской области продажи увеличились на 4%, до 471,6 млн руб., а средний чек оказался на 11% больше, чем год назад. Он составил 5,9 тыс. руб., это самый низкий показатель в макрорегионе.

В Воронежской области ювелирный рынок предсказуемо оказался наибольшим в Черноземье по объему, но подрос он лишь на 1% — до 1,6 млрд руб. Средний чек на покупку украшений в регионе увеличился сразу на 26%, но оказался ниже показателей соседей — 6 тыс. руб. Такой же рост на 1% показал рынок в Тамбовской области, объем которого за полугодие оказался наименьшим в макрорегионе — 423,9 млн руб. Средний чек на покупку украшений на Тамбовщине вырос на 9%, до 6,1 тыс. руб.

Только в Липецкой области ювелирный рынок не показал ни роста, ни снижения, оставшись в объемах первого полугодия 2022-го — 806,4 млн руб. Средний чек вырос на 11%, до 6,7 млн руб.

Представитель белгородского ювелирного завода «Арт-карат» и сети «Адамас» Михаил Койнов считает, что рост продаж в регионе связан с увеличением производства на местном предприятии. «В 2023 году мы запустили цеповязальный цех, поэтому основной прирост по выручке в Белгородской области в наших магазинах произошел за счет продаж цепей. У нас покупают не только белгородцы, но и из других регионов приезжают именно в магазины от предприятия»,— говорит господин Койнов.

Он считает, что позитивная динамика продаж в других регионах Черноземья может объясняться низкой базой 2022 года: «В связи со всем известными событиями он был сложным для ювелирного рынка, мы наблюдали спад. В 2023-м сокращения рынка уже нет, напротив, мы наблюдаем, что вырос спрос и продажи в количественном выражении. Видимо, покупатели адаптировались и увидели, что у нас все стабильно».

Показатель среднего чека в продажах ювелирных изделий может служить косвенным маркером уровня жизни в регионе, считает господин Койнов. «В Белгородской области он наибольший в Черноземье. А у нас, так как “Адамас” не торгует серебром и занимается исключительно золотом, он выше среднего по рынку и составляет порядка 9 тыс. руб. Понятно, что средние траты на украшения выше в тех регионах, где прослойка зажиточных людей больше»,— заключил представитель компании.

Основатель и топ-менеджер ювелирной фирмы «Золотой орел», вице-спикер орловского облсовета Сергей Потемкин полагает, что на профильном рынке смогли увеличить продажи только «крупные сетевые игроки», притом в ущерб малому и среднему бизнесу. Рост в пределах нескольких процентов в денежном выражении связан лишь с повышением цен, а не реальным изменением спроса на украшения, говорит бизнесмен.

«Статистику определяют большие игроки. У них товарооборот, вероятно, увеличился за счет того, что средние и мелкие игроки ювелирного рынка — за счет лоббистских усилий крупных — были выведены на общую систему налогообложения по НДС, и в результате теперь нам приходится выдергивать дополнительные деньги из оборота в ущерб развитию бизнеса. Это происходит на фоне повышения цен на золото. В итоге небольшие игроки оказались в бедственном положении,— поясняет господин Потемкин.— На мой взгляд, 4% в Орловской области не отражают действительности и на самом деле местный рынок сокращается, притом намного большими темпами».

Спрос на украшения, по мнению бизнесмена, падает: «Каждый год перед 1 сентября мы видим сезонное сокращение, поскольку люди собирают детей в школу и экономят. Посмотрим, какими будут продажи в канун Нового года. Нас выручает то, что люди женятся, крестятся и просто любят красивые вещи».

Сергей Потемкин добавил, что инвестиции в ювелирные изделия стали неактуальными: «Это часть советского мышления, но так давно никто не делает. Это ложная инвестиция. Сейчас, если нести ювелирные изделия в ломбард, то вы потеряете 35–40% от того, что вложили. Стоит относиться к ним исключительно как к украшениям».

Сергей Калашников