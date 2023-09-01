У бурных чувств неистовый колец

Рынок ювелирных изделий в Черноземье в первой половине 2023 года избежал падения, считают аналитики. Продажи ощутимо выросли в Белгородской (+26%) и Курской (+11%) областях, в остальных остались на уровне 2022-го. Вместе с тем траты на украшения в среднем увеличились на 9-35%. На Белгородчине динамика может быть связана с расширением местного производства, но в остальных регионах она объясняется ростом цен при одновременном падении спроса, считают участники рынка.
На Белгородчине особенно заметно возросли траты на ювелирные украшения
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Данные о динамике рынка ювелирных изделий в регионах Черноземья «Ъ» привели аналитики ювелирного холдинга Sokolov, основываясь на собственной оценке, статистике Сбербанка, Ассоциации компаний интернет-торговли и Росстата. Учитывались продажи всех основных игроков рынка.
В двух областях макрорегиона продажи украшений в первом полугодии 2023-го заметно выросли. В Белгородской области объем ювелирного рынка в денежном выражении по итогу января-июня увеличился на 26% к аналогичному периоду 2022-го (1,3 млрд руб.). Средний чек на покупку украшений в регионе, по данным на середину года, оказался самым высоким (7,8 тыс. руб.) и показал наиболее заметный рост (+35%). В Курской области объем рынка увеличился на 11%, до 809,5 млн руб., а средний чек — на 16%, до 6,4 тыс. руб.
В других регионах Черноземья рынок ювелирных изделий в денежном выражении не показал сколь-либо значительного роста, но избежал падения. В Орловской области продажи увеличились на 4%, до 471,6 млн руб., а средний чек оказался на 11% больше, чем год назад. Он составил 5,9 тыс. руб., это самый низкий показатель в макрорегионе.
В Воронежской области ювелирный рынок предсказуемо оказался наибольшим в Черноземье по объему, но подрос он лишь на 1% — до 1,6 млрд руб. Средний чек на покупку украшений в регионе увеличился сразу на 26%, но оказался ниже показателей соседей — 6 тыс. руб. Такой же рост на 1% показал рынок в Тамбовской области, объем которого за полугодие оказался наименьшим в макрорегионе — 423,9 млн руб. Средний чек на покупку украшений на Тамбовщине вырос на 9%, до 6,1 тыс. руб.
Только в Липецкой области ювелирный рынок не показал ни роста, ни снижения, оставшись в объемах первого полугодия 2022-го — 806,4 млн руб. Средний чек вырос на 11%, до 6,7 млн руб.
Представитель белгородского ювелирного завода «Арт-карат» и сети «Адамас» Михаил Койнов считает, что рост продаж в регионе связан с увеличением производства на местном предприятии. «В 2023 году мы запустили цеповязальный цех, поэтому основной прирост по выручке в Белгородской области в наших магазинах произошел за счет продаж цепей. У нас покупают не только белгородцы, но и из других регионов приезжают именно в магазины от предприятия»,— говорит господин Койнов.
Он считает, что позитивная динамика продаж в других регионах Черноземья может объясняться низкой базой 2022 года: «В связи со всем известными событиями он был сложным для ювелирного рынка, мы наблюдали спад. В 2023-м сокращения рынка уже нет, напротив, мы наблюдаем, что вырос спрос и продажи в количественном выражении. Видимо, покупатели адаптировались и увидели, что у нас все стабильно».
Показатель среднего чека в продажах ювелирных изделий может служить косвенным маркером уровня жизни в регионе, считает господин Койнов. «В Белгородской области он наибольший в Черноземье. А у нас, так как “Адамас” не торгует серебром и занимается исключительно золотом, он выше среднего по рынку и составляет порядка 9 тыс. руб. Понятно, что средние траты на украшения выше в тех регионах, где прослойка зажиточных людей больше»,— заключил представитель компании.
Основатель и топ-менеджер ювелирной фирмы «Золотой орел», вице-спикер орловского облсовета Сергей Потемкин полагает, что на профильном рынке смогли увеличить продажи только «крупные сетевые игроки», притом в ущерб малому и среднему бизнесу. Рост в пределах нескольких процентов в денежном выражении связан лишь с повышением цен, а не реальным изменением спроса на украшения, говорит бизнесмен.
«Статистику определяют большие игроки. У них товарооборот, вероятно, увеличился за счет того, что средние и мелкие игроки ювелирного рынка — за счет лоббистских усилий крупных — были выведены на общую систему налогообложения по НДС, и в результате теперь нам приходится выдергивать дополнительные деньги из оборота в ущерб развитию бизнеса. Это происходит на фоне повышения цен на золото. В итоге небольшие игроки оказались в бедственном положении,— поясняет господин Потемкин.— На мой взгляд, 4% в Орловской области не отражают действительности и на самом деле местный рынок сокращается, притом намного большими темпами».
Спрос на украшения, по мнению бизнесмена, падает: «Каждый год перед 1 сентября мы видим сезонное сокращение, поскольку люди собирают детей в школу и экономят. Посмотрим, какими будут продажи в канун Нового года. Нас выручает то, что люди женятся, крестятся и просто любят красивые вещи».
Сергей Потемкин добавил, что инвестиции в ювелирные изделия стали неактуальными: «Это часть советского мышления, но так давно никто не делает. Это ложная инвестиция. Сейчас, если нести ювелирные изделия в ломбард, то вы потеряете 35–40% от того, что вложили. Стоит относиться к ним исключительно как к украшениям».