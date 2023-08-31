Минобороны: над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Пресс-служба Минобороны сообщила, что над Брянской областью около 20:00 мск 31 августа был сбит украинский беспилотник самолетного типа.

Как сообщили в ведомстве, дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО. Целью атаки БПЛА в ведомстве назвали «объекты на территории Российской Федерации».

Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщал о «нескольких громких хлопках», после которых в небе появились следы дыма. Медиапроект писал, что, по предварительной информации, эти следы были следствием работы системы ПВО.