В Краснодарском гидрометцентре спрогнозировали погоду на 1 сентября

Жаркая погода ожидается в Краснодарском крае в первый день осени, 1 сентября, следует из прогноза Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Утром на территории региона осадков не ожидается, во второй половине дня грозовые дожди могут пройти лишь в некоторых районах Кубани. Температура воздуха +32…37 градусов.

В субботу, 2 сентября, в крае будет дождливо, столбики термометров опустятся днем до +28 градусов, ночью — до +18.

В воскресенье, 3 сентября, в Краснодарском крае будет по-осеннему пасмурно: ночью температура воздуха опуститься до +16…21 градуса, днем — +28…33 градусов.

Наталья Решетняк

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