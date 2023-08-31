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В Армавире мужчина расстрелял прохожего в спину и живот из травмата

Полиция Армавира завела уголовное дело против местного жителя, который расстрелял прохожего из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Фото: УМВД России по городу Краснодар

Фото: УМВД России по городу Краснодар

Предварительно установлено, что в ходе конфликта подозреваемый выстрелил в потерпевшего несколько раз, причинив огнестрельные раны плеча, живота, поясницы. Врачи пришли к выводу, что мужчине нанесен вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В случае,если вина нападавшего будет доказана, ему грозит до пяти лет колонии.

Наталья Решетняк

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