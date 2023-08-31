Стартовал второй этап конкурса профессионального мастерства ОТЭКО

Второй этап конкурса профессионального мастерства «Лига профессионалов – 2023» стартовал 30 августа на таманской площадке ОТЭКО (оператора морских терминалов в порту Тамань). До конца осени участники конкурса будут проходить профильные испытания, чтобы определить лучших представителей подразделений.



В 2023 году заявку на участие в турнире «Лига профессионалов» подали 298 человек. Это представители 20 профессий и специальностей ОТЭКО: пожарные, машинисты технологических насосов, докеры, электромонтажники, вулканизаторщики, водители, повара, инспекторы и многие другие.

Первыми на соревновательную площадку Лиги вышли пожарные и газоспасатели аварийно-спасательного подразделения «ОТЭКО-ЦАСФ». Им предстояло выяснить, кто лучший в теории и на практике. Участники соревновались в надевании боевой одежды и снаряжения на скорость, причем учитывались даже мелочи: правильно ли заправлен пояс, на все ли застежки застегнута куртка, подтянут ли подбородочный ремень каски. На выполнение задачи отводилось не более 27 секунд, лидеры успевали справиться за 21 секунду. Следом конкурсантам предстояло смотать 30-метровую спасательную веревку. По регламенту соревнования, участники должны были справиться с заданием за 10 минут – на практике многие выполняли задачу быстрее.

Победителем первого дня соревнования стал командир отделения Александр Закапаев, на втором месте – пожарный Дмитрий Игнатьев, третьим на пьедестал взошел Михаил Дорофееф.

Призеры получили сертификаты на премию в 20, 15 и 10 тыс. руб. соответственно, а все остальные участники – памятные сувениры и дипломы турнира.

«Мы проводим “Лигу профессионалов” ОТЭКО уже второй год, и интерес к ней вырос в несколько раз. Это история не про соперничество, а наоборот, про популяризацию ответственного отношения к своему делу, про стремление безопасно и грамотно выполнять свою работу», – отмечает директор дирекции безопасности производства Александр Пивиков.

На очереди – соревнования представителей цеха нефти и нефтепродуктов наливного терминала ОТЭКО. Конкурсанты выполнят тесты на знание теории в части своей специальности, а также осуществлять слив нефтепродуктов согласно технологии. Проходить испытания будут бригадами: машинист технологических насосов 4 разряда в связке со сливщиком – разливщиком. Результат зависит от верной последовательности, слаженности действий между участниками бригады, соблюдения техники безопасности и охраны труда и скорости, которую будут оценивать руководители дирекции безопасности производства и другие эксперты отрасли.

В этом году конкурс профессионального мастерства среди нефтяников приурочен к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности, который будет отмечаться 3 сентября.

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