«Ингосстрах» провел первые продажи полисов за цифровые рубли. В офисе компании в Москве новой формой валюты расплатились за полисы страхования путешественников и страховку от несчастных случаев. Также за цифровой рубль были реализованы страховки в Казани и Нижнем Новгороде. Пилотные тестирования действуют в 11 городах России, а цифровые кошельки открыли несколько сотен человек. Тестирование продлится до конца текущего года.

«Облако Mail.ru» запускает функцию автоматического переноса файлов пользователей из зарубежных облачных хранилищ. Предполагается, что клиенты сторонних сервисов смогут бесшовно подключить их к «Облаку», на данный момент доступна интеграция с «Google Диск», Dropbox, OneDrive и другими.

Бумаги сети клиник «Мать и дитя» выросли в моменте на 5,5%, до 895 руб. за штуку. Акции компании ускорили рост после того, как на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о редомициляции в Россию. В документе уточняется, что компания приступает к переносу своего офиса в специальный административный район острова Октябрьский в Калининградской области.