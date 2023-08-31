Олег Шеин перестал возглавлять справедливороссов в Думе Астраханской области

Фракцию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — в Думе Астраханской области возглавил Хамза Даудов. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Фракция приняла решение еще 5 июля — сегодня оно было оформлено на заседании парламента.

До этого дня эсэров в седьмом созыве возглавлял один из основателей партии Олег Шеин. В минувшем апреле он покинул пост председателя регионального отделения.

В июле ряд его сопартийцев обратились в центральный аппарат с просьбой исключить господина Шеина из партии из-за критики специальной военной операции. В пресс-службе Захара Прилепина сообщали, что если информация подтвердиться, то кадровое решение будет принято на ближайшем заседании политсовета партии.

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.

Никита Маркелов