«День Д», песни Егора Летова и открытие театрального сезона

Первая неделя сентября в Санкт-Петербурге начнется с открытия театрального сезона, масштабных фестивалей и фотовыставок. На какие мероприятия стоит обратить внимание в эти дни — в традиционном пятничном обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исторический фестиваль «День крепости Орешек» на территории крепости Орешек

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Исторический фестиваль «День крепости Орешек» на территории крепости Орешек

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Уже в эти выходные, 2 и 3 сентября, в крепости Орешек (город Шлиссельбург, Кировский район Ленобласти) пройдет традиционный ежегодный фестиваль «День крепости». В 2023 году он посвящен 700-летию Орешка.

Посетители Орехового острова погрузятся в историческую атмосферу разных эпох: от XIV столетия до времен Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть масштабные военно-исторические выступления, образы воинов разных эпох, узнать об особенностях вооружения и снаряжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Amadeus Concerts. Концерт «Битва Органов»

Фото: Amadeus Concerts Amadeus Concerts. Концерт «Битва Органов»

Фото: Amadeus Concerts

За день до этого, 1 сентября, Amadeus Concerts приглашает петербуржцев под своды Петрикирхе, где состоится один из самых необычных концертов города — «Битва органов».

Два органиста будут поочередно исполнять легендарные произведения мировой классической музыки. Организаторы концерта обещают слушателям представить традиционный для Европы формат музыкальных поединков и подарить новый взгляд на органную музыку.

Ценителей уличного искусства 1 сентября ждет открытие выставки «Видео-Арт-Стена» фестиваля «Видеоформа Х». Мероприятие традиционно пройдет в Центре Курехина.

В этом году организаторы подошли к теме в новом формате — через оптику современных медиатехнологий. Фестиваль погрузит посетителей в атмосферу современной уличной культуры, раскроет многоликость художественной деятельности стрит-артистов, их взаимодействие с новыми медиа.

Выставка, посвященная художнику Сергею Свешникову, важной фигуре в истории петербургской фотографии, откроется 1 сентября в РОСФОТО. В проекте собраны более 200 произведений мастера: портреты Тимура Новикова и Сергея Курехина, групп «Телевизор» и «Ноль», не обнародованные ранее авторские оригиналы.

Подходит к окончанию сезон общедоступных концертов в сквере Андрея Петрова. 1 и 2 сентября там состоятся два мероприятия: спектакль «Кто сказал, что дважды два четыре?!» музыкального театра детей Марины Ланды и концерт в честь дня рождения Андрея Петрова с участием знаменитых петербургских артистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт дуэль «Бах vs Чайковский»

Фото: Amadeus Concerts Концерт дуэль «Бах vs Чайковский»

Фото: Amadeus Concerts

В субботу, 2 сентября, в Петрикирхе состоится уникальный концерт-дуэль «Бах vs Чайковский». Зрителям представится уникальная возможность насладиться оригинальным форматом, где орган и рояль поочередно, в духе классического музыкального поединка, исполняют музыку двух великих композиторов, разминувшихся в веках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт классической музыки в амфитеатре «Под небом» на Васильевском острове

Фото: Amadeus Concerts Концерт классической музыки в амфитеатре «Под небом» на Васильевском острове

Фото: Amadeus Concerts

Еще один концерт классической музыки в этот же день пройдет в амфитеатре «Под небом» на Васильевском острове. В программе «Бах под небом» прозвучат струнные, флейта и чарующий вокал. На сцене выступят лучшие музыканты города, обещают организаторы.

В первую неделю осени свой новый 95-й театральный сезон открывает Театр музыкальной комедии. 2 и 3 сентября зрителей ждут показы оперетты «Принцесса цирка», премьера которой состоялась совсем недавно — в июне 2023 года.

Любители рок-музыки 2 сентября смогут посетить в Кронштадте ежегодный масштабный фестиваль «Рокштадт». Ретроспективный лайн-ап возглавят Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» с легендарными песнями Nautilus Pompilius, «Маша и медведи» и «Мураками».

Также на сцене выступят Wildways, The Legendary Flower Punk, TAPENIGHT и другие. Ведущим фестиваля и его главным амбассадором будет легендарный Олег Гаркуша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль памяти Сергея Довлатова «День Д»

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фестиваль памяти Сергея Довлатова «День Д»

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

2 и 3 сентября в Петербурге традиционно пройдет фестиваль памяти Сергея Довлатова «День Д». Седьмой сезон фестиваля посвящен позднему Ленинграду и творчеству писателя в трудные времена. Слоганом «Дня Д» стала цитата из книги Довлатова «Филиал»: «Ирония — любимое, а главное, единственное оружие беззащитных». В программе запланировано более 70 мероприятий на разных площадках города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр на Васильевском. Сцена из спектакля Галины Зальцман «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

Фото: Театр на Васильевском Театр на Васильевском. Сцена из спектакля Галины Зальцман «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

Фото: Театр на Васильевском

В первую неделю сентября юбилейный театральный сезон открывает Театр на Васильевском. 4 числа здесь покажут премьеру Галины Зальцман «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». А перед этим в зрительском кафе пройдет встреча «Киновселенная Тома Стоппарда» с театральным обозревателем Натальей Эфендиевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотография с выставки творческого проекта музея «АртМуза» и журнала АРТиКУЛ — фотоэкспозиция «АРТиКУЛ»

Фото: пресс-служба «АртМуза» Фотография с выставки творческого проекта музея «АртМуза» и журнала АРТиКУЛ — фотоэкспозиция «АРТиКУЛ»

Фото: пресс-служба «АртМуза»

5 сентября петербуржцев на вернисаж приглашает музей «АртМуза». Там откроется первая выставка в рамках творческого проекта музея и журнала «АРТиКУЛ» — фотоэкспозиция «АРТиКУЛ. Кадр №1». По замыслу кураторов, выставка открывает цикл экспозиций, который продлится несколько сезонов. Амбициозная цель проекта — раскрыть для петербуржцев и гостей города искусство фотографии, представляя работы современных профессиональных фотохудожников.

8 сентября в Петербурге откроется крупнейший театральный форум — ХIV Международный театральный фестиваль «Александринский», который соберет на сцене лучшие театральные труппы национальных школ России и других стран.

Четырнадцатый сезон фестиваля продлится почти два месяца. Программу откроет премьера 2022 года — спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один» по пьесе Бориса Акунина (8–10 сентября).

В этот же день в концертном зале «Яани Кирик» состоится концерт «Музыка при свечах. Величайшая классика», где прозвучат сочинения Баха, Моцарта, Перселла, Рахманинова и других легендарных композиторов.

Кстати, попасть в лютеранскую церковь святого Иоанна на концерт «Музыка при свечах. Величайшая классика» некоторые смогут совершенно бесплатно. Для этого необходимо подписаться на группу «Ъ-СПб» в соцсети «ВКонтакте» и участвовать в розыгрыше билетов. Все подробности читайте здесь.

9 сентября в клубе «Космонавт» фронтмен группы Billy’s Band Билли Новик представит публике программу, посвященную дню рождения поэта, музыканта и экспериментатора Егора Летова.

«Я, как давний фанат Летова, хотел бы спеть свои самые любимые песни Егора. Для всех тех, кто ценит и, главное, для тех, кто по какому-то недоразумению до сих пор не открыл для себя гений Летова, его кубический сарказм, замешанный на кровавой боли и вселенской любви»,— рассказал сам Билли Новик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гольф-клуб «Петергоф»

Фото: гольф-клуб «Петергоф» Гольф-клуб «Петергоф»

Фото: гольф-клуб «Петергоф»

В этот же день в гольф-клубе «Петергоф» состоится ежегодный турнир по гольфу «Кубок губернатора Санкт-Петербурга». Мероприятие проводится в 27-й раз и является знаковым событием для города.

Турнир начнется с торжественного открытия новой зоны короткой игры, а после гольф-программы и соревнования pitch & patt завершится праздничным ужином. В рамках турнира также пройдет первый в истории турнира корпоративный зачет.

Подготовил Владимир Колодчук