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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье арестован обвиняемый в убийстве экс-депутата парламента Дагестана

Суд в Подмосковье арестовал фигуранта дела об убийстве бывшего депутата парламента Дагестана Ахмеда Гамзаева, сообщило управление Следственного комитета РФ по региону. По данным Telegram-канала Baza, им оказался продюсер Грант Палагаев.

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

По ходатайству следователя следственного отдела по городу Одинцово «судом арестован 52-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 55-летнего знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», говорится в сообщении ведомства.

Убийство произошло 26 августа. По версии следствия, убитый и подозреваемый поссорились во время отдыха в СНТ «Тихая дубрава» Одинцовского района. Во время драки подозреваемый выстрелил в Ахмеда Гамзаева. Тот скончался на месте. Подозреваемый получил ранение предплечья, его увезли в больницу.

Похожие обстоятельства убийства описывает Telegram-канал Baza. По его данным, бывший депутат во время вечеринки в доме продюсера Гранта Палагаева поссорился с хозяином дома, у них началась перестрелка. По данным канала, стрелявший был ранен в руку, а Ахмед Гамзаев погиб на месте.

По словам источников канала, Грант Палагаев рассказал прибывшим полицейским, что бывший депутат начал стрелять первым и что после ранения продюсер потерял сознание, а когда очнулся, увидел своего знакомого мертвым.

Анастасия Ларина

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