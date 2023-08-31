В Краснодаре водитель иномарки насмерть сбил девушку на «зебре»

В Краснодаре ночью 30 августа водитель автомобиля «Деу Нексия» насмерть сбил 21-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе городского УМВД России.
Фото: PerfectStock
ДТП произошло на улице 40 лет Победы. От полученных травм пешеход скончалась на месте аварии.
По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК РФ).
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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