В Краснодаре водитель иномарки насмерть сбил девушку на «зебре»

В Краснодаре ночью 30 августа водитель автомобиля «Деу Нексия» насмерть сбил 21-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе городского УМВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

ДТП произошло на улице 40 лет Победы. От полученных травм пешеход скончалась на месте аварии.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК РФ).

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Наталья Решетняк

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