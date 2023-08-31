АО «ЭлектроТранспортПлюс» купил для Волгограда 62 трамвая

Участник трехстороннего соглашения с администрацией Волгограда и области АО «ЭлектроТранспортПлюс» закупает для города 62 новых трамвая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам чиновников, представители компании-инвестора перед покупкой лично убедились в качестве транспорта, посетив Краснопресненское депо Москвы.

Поставщиком выступает ООО «ПК «Транспортные системы» — компании предстоит изготовить 12 трехсекционных трамвая (на 205 пассажиров) и 50 односекционных (на 150 мест). Подвижной состав ожидают в Волгограде в 2024 году.

38 трамваев планируется запустить по скоростному маршруту.

Никита Маркелов

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