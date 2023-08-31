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Нижегородской Общественной палате дали право на законодательную инициативу

Законодательное собрание одобрило внесение изменений в региональный устав, дающих Общественной палате Нижегородской области право законодательной инициативы. Ранее с этим предложением к спикеру заксобрания Евгению Люлину обратился председатель палаты Роман Стронгин.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Теперь общественники смогут не только контролировать соблюдение прав граждан в разработанных законах, но и предлагать свои законодательные инициативы, принимать участие в их создании»,— отметил председатель комитета по госвласти Владимир Паков. Инициативу приняли без обсуждения, хотя на этапе предварительного рассмотрения она вызвала ряд вопросов и и претензий со стороны депутатов.

Как депутаты решали,кто имеет право на законодательную инициативу

Как писал «Ъ-Приволжье», на заседании комитета по госвласти некоторые из депутатов усомнились в целесообразности предложения дать Общественной палате правом разрабатывать законы. В частности, эту идею раскритиковал депутат и профессиональный юрист Дмитрий Бедняков. По его словам, предоставление такого права слишком большому количеству различных организаций и объединений «принципиально неверно и дискредитирует сам институт права законодательной инициативы».

По действующему уставу Нижегородской области, правом законодательной инициативы помимо губернатора, областного правительства, депутатов заксобрания, их комитетов и фракций, также обладают областной прокурор, сенаторы и депутаты Госдумы РФ от региона, депутатские корпуса органов МСУ, областной арбитражный суд, областная избирательная комиссия, нижегородский уполномоченный по правам человека и областная контрольно-счетная палата. В прошлом году депутаты включили в устав и молодежный парламент при заксобрании. Нижегородцы-избиратели также могут внести обязательный к рассмотрению законопроект, в том случае, если они организуются в количестве не менее двух тысяч человек.

Андрей Репин

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