В Краснодаре 32 многоэтажки могут остаться без отопления из-за долгов УК и ТСЖ

Краснодарские управляющие компании (УК) и товарищества собственников жильцов (ТСЖ) задолжали за отопление более 225 млн руб., рассказали «Юга.ру» в компании «Краснодартеплоэнерго».

Поставщик ресурса подал в суды около 100 исков. В результате несколько десятков многоквартирных домов в Краснодаре могут остаться без отопления и горячей воды.

Список должников:

ООО «ЮГЖИЛКОМФОРТ», Гаражная, 71,

ТСЖ «Симф-26», Симферопольская,

ООО «ТЭК», Восточно-Кругликовская, 42/3 корп.1, 2

Карякина, 5 корп.1

ООО УК «Ласточка», Камвольная, 8

ООО УК «Южный мир», 1 Мая (ПМР), 71/3

ООО «УК «Умный Дом», Чкалова, 8,

ТСЖ «Солнечная аллея», Кубанская Набережная, 4, 6,

ООО «УК ТеплоСервисДом», Калинина, 350,

ООО «Управляющая компания «Оскар» 40-летия Победы, 60,

ТСЖ «НАДЕЖДА- 2003», Сормовская, 9/2,

ООО «ТеплоЭнергетик», Карякина, 5 корп.3,

ТСЖ «Вест», 2 Пятилетка, 13,

ТСЖ «Дубрава», Восточно-Кругликовская, 64

Яцкова, 2,

ООО УК «Южный мир», Ставропольская, 107/10,

ООО «ПрофиМастер», Соколова, 86/1,

Новаторов, 20, Чекистов, 26/4,

ООО «РЕШЕНИЕ» , 40-летия Победы, 87,

ООО «УКЭСК-ЮГ», Агрономическая, 2/5 корп.1

ООО УК «Южный мир», Ставропольская, 107/11.

ООО УК «ЛИДЕР-ДОМ», Ленинский пер., 20/1 корп.10,

ООО УК «Южный мир», Ставропольская, 107/8,

ООО «ПрофиМастер», Октябрьская, 181/2,

ЖСК-71, Селезнева, 168,

ТСЖ «Красных Партизан 107», Красных Партизан, 107,

ТСЖ «ЖК СУВОРОВСКИЙ», Красина, 9/1 корп.1,2,3,

ООО «УК СИСТЕМАГРАД», Красных Партизан, 77,

ТСЖ «Лукьяненко, 103», Лукьяненко, 103,

ООО УК «Надёжная», Ленинский, 20/1, корп.9 ,

ТСЖ «У ОЗЕРА», Ставропольская, 179/1

Наталья Решетняк

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