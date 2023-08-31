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В Краснодаре 32 многоэтажки могут остаться без отопления из-за долгов УК и ТСЖ

Краснодарские управляющие компании (УК) и товарищества собственников жильцов (ТСЖ) задолжали за отопление более 225 млн руб., рассказали «Юга.ру» в компании «Краснодартеплоэнерго».

Поставщик ресурса подал в суды около 100 исков. В результате несколько десятков многоквартирных домов в Краснодаре могут остаться без отопления и горячей воды.

Список должников:

  • ООО «ЮГЖИЛКОМФОРТ», Гаражная, 71,
  • ТСЖ «Симф-26», Симферопольская,
  • ООО «ТЭК», Восточно-Кругликовская, 42/3 корп.1, 2
  • Карякина, 5 корп.1
  • ООО УК «Ласточка», Камвольная, 8
  • ООО УК «Южный мир», 1 Мая (ПМР), 71/3
  • ООО «УК «Умный Дом», Чкалова, 8,
  • ТСЖ «Солнечная аллея», Кубанская Набережная, 4, 6,
  • ООО «УК ТеплоСервисДом», Калинина, 350,
  • ООО «Управляющая компания «Оскар» 40-летия Победы, 60,
  • ТСЖ «НАДЕЖДА- 2003», Сормовская, 9/2,
  • ООО «ТеплоЭнергетик», Карякина, 5 корп.3,
  • ТСЖ «Вест», 2 Пятилетка, 13,
  • ТСЖ «Дубрава», Восточно-Кругликовская, 64
  • Яцкова, 2,
  • ООО УК «Южный мир», Ставропольская, 107/10,
  • ООО «ПрофиМастер», Соколова, 86/1,
  • Новаторов, 20, Чекистов, 26/4,
  • ООО «РЕШЕНИЕ» , 40-летия Победы, 87,
  • ООО «УКЭСК-ЮГ», Агрономическая, 2/5 корп.1
  • ООО УК «Южный мир», Ставропольская, 107/11.
  • ООО УК «ЛИДЕР-ДОМ», Ленинский пер., 20/1 корп.10,
  • ООО УК «Южный мир», Ставропольская, 107/8,
  • ООО «ПрофиМастер», Октябрьская, 181/2,
  • ЖСК-71, Селезнева, 168,
  • ТСЖ «Красных Партизан 107», Красных Партизан, 107,
  • ТСЖ «ЖК СУВОРОВСКИЙ», Красина, 9/1 корп.1,2,3,
  • ООО «УК СИСТЕМАГРАД», Красных Партизан, 77,
  • ТСЖ «Лукьяненко, 103», Лукьяненко, 103,
  • ООО УК «Надёжная», Ленинский, 20/1, корп.9 ,
  • ТСЖ «У ОЗЕРА», Ставропольская, 179/1

Наталья Решетняк

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