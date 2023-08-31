«Чуждая "Барби" и родной "Чебурашка" прекрасно уживутся друг с другом»

Минкультуры не поддержало идею официально допустить в российский прокат голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», поскольку они не соответствуют духовным и нравственным ценностям России. Так ведомство отреагировало на инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Депутат предложил провести эксперимент по принудительному лицензированию картин из недружественных стран. Смысл в том, чтобы популярные ленты шли в кинотеатрах без каких-либо трудностей. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе надеется, что российский зритель все равно сможет посмотреть «Барби» и «Оппенгеймера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Голливуд выпустил два новых мировых хита — художественные фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». На двоих они собрали в прокате по всему земному шару $2 млрд. Российская Федерация, как известно, из-за введенных против нее санкций лишена возможности легально демонстрировать в прокате кинопродукцию недружественных стран. Но мы же понимаем: нет таких запретов, что нельзя преодолеть.

Так что народ российский по-прежнему имеет доступ к запретному плоду. Более того, власти наши не то чтобы прямо приветствовали все эти действия, но, скажем так, не особо препятствовали. Посыл здесь такой: вот видите, крайне неуважаемые бывшие западные партнеры, санкции ваши не работают, и ничего вы ими не добьетесь, а мы как смотрели, так и будем смотреть ваши так называемые фильмы.

Между тем заместитель председателя Государственной думы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков обратился в правительство с предложением фактически узаконить в отечественном прокате указанных выше «Барби» и «Оппенгеймера», а заодно и другие кинопроизведения, дабы кинотеатры не стеснялись и крутили спокойно западную продукцию. Видимо, приятное депутат решил таким образом сделать своему электорату.

И вот пришел ответ из Минкульта: обе картины классово и социально чуждые — духовным, нравственным и другим ценностям не соответствуют. «Чебурашку» смотрите и другие правильные патриотические ленты.

К слову, в эти дни в российском прокате дебютирует японский хоррор 25-летней давности под названием «Звонок». Вот уж действительно духовное кино и, главное, свежее — мертвая девочка из телевизора выпрыгивает. Покажите еще «Челюсти» или «Кошмар на улице Вязов» — вполне себе картины на злобу дня.

Впрочем, мы отвлеклись. Происходящее характеризуется бессмертной фразой Виктора Степановича Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда». Не буди лихо, пока оно тихо. Не нужно проявлять инициативу, ибо она всегда наказуема, и пострадать от этого в первую очередь рискует простой российский кинозритель. Смотрел бы он «Оппенгеймера» и «Барби» себе спокойно по действующим схемам, а теперь вот непонятно, как себя вести после такого заключения Минкульта.

И вот опять мы видим повод для злословия относительно того, как в современной России работают законы. Ничего нельзя, но при этом все можно, особенно если тихо, не афишируя. Чуждая «Барби» и наш родной ушастый «Чебурашка» прекрасно уживутся друг с другом.

Духовные скрепы и порочное западное искусство вполне могут сосуществовать вместе, если подходить к этому с умом. А можно еще воспользоваться советским опытом — идеологически чуждые, похабные и политически неверные сцены из иностранных фильмов просто вырезать. Двух зайцев сразу наповал: народ доволен — и кино интересное посмотрел, и духовность свою сохранил.

Теперь что касается «Новых людей», понятно, партии этой нужно искать себя в бескрайнем море российской политики — идеи разные выдвигать. Тем не менее желательно соблюдать железный принцип «не навреди». Иногда лучше ничего не предлагать, чем то, что может выйти боком. А избиратель оценит — главное ведь, чтобы хуже не было.

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