Сотрудники Ростовской таможни изъяли 3 тысячи пачек контрафактных сигарет

В одном из магазинов ст. Грушевской в Ростовской области сотрудники таможенной службы обнаружили контрафактную табачную продукцию, сообщает пресс-служба ведомства.

На территории торговой точки были найдены 1957 пачек сигарет без акцизных марок производства ЕАЭС. Еще 1170 пачек сигарет были с поддельными акцизными марками. Вся эта продукция была изъята у предпринимателя, так как необходимых документов на товар у него не было.

Сейчас правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки) и ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Анастасия Назарова