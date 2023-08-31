Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудники Ростовской таможни изъяли 3 тысячи пачек контрафактных сигарет

В одном из магазинов ст. Грушевской в Ростовской области сотрудники таможенной службы обнаружили контрафактную табачную продукцию, сообщает пресс-служба ведомства.

На территории торговой точки были найдены 1957 пачек сигарет без акцизных марок производства ЕАЭС. Еще 1170 пачек сигарет были с поддельными акцизными марками. Вся эта продукция была изъята у предпринимателя, так как необходимых документов на товар у него не было.

Сейчас правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки) и ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...