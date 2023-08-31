Кубанские работники соцсферы получили 412 млн рублей на улучшение жилищных условий

В Краснодарском крае 412 сотрудников соцсферы получили выплату в 1 млн руб. на улучшение жилищных условий по программе господдержки. Как сообщает пресс-служба администрации региона, своим правом воспользовались 189 педагогов, 54 врача и 169 специалистов социальной сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Всего в 2023 году подобную выплату получат 900 работников. Она дает возможность внести первоначальный взнос по ипотеке для приобретения жилья, постройки или реконструкции дома.

Наиболее активными получателями выплат стали специалисты в Краснодаре и Армавире, а также в Кавказском, Курганинском, Лабинском, Апшеронском, Динском, Ейском, Новокубанском и Павловском районах.

Получить субсидию могут специалисты, которые прожили на территории региона 10 лет и не имеют собственного жилья, либо площадь имеющегося не превышает 10 кв. м на одного члена семьи. После получения выплаты специалист должен отработать в бюджетном учреждении края по профессии не менее пяти лет.

Валерия Каманина

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