Несколько улиц Липецка 1 сентября останутся без воды

1 сентября в десятках домов Липецка не будет холодной воды. Об этом рассказали в «РВК-Липецк». Там пояснили, что это необходимо из-за проведения ремонтных работ. Холодное водоснабжение будет приостановлено с 10:00 до 20:00.

Под отключение попадут потребители в частном секторе на улицах Римского-Корсакова, Демократической, Производственной, Восточной, Гражданской, Северной, Свободный Сокол, Репина, Ковалева, Дружбы. Также воды не будет на улицах Вильямса, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Радищева и Грибоедова. Кроме того, от холодного водоснабжения будут временно отключены котельная «Тройка-Л» и МБК «Ковалева» (МУП «Липецктеплосеть»).

Также воды не будет в многоквартирных домах по адресам улица Липовская, 1а, 3, 3/3, 5, 5/2; улица Семашко, 21, 25, 25/2; улица Игнатьева, 32.

Подвоз воды обещают организовать по заявкам липчан. В «РВК-Липецк» также предупредили, что после окончания работ вода в течение некоторого времени может быть мутной.

Валерия Розбот

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