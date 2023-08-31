Умер один из подростков, пострадавших от поджога в Лебяжьевском округе

В Курганской областной клинической больнице умер один из школьников из Лебяжьевского округа, которых накануне облил бензином и поджег неизвестный. Об этом сообщают в правительстве региона со ссылкой на сведения департамента здравоохранения.

По предварительным данным, вечером 30 августа в деревне Верхнеглубокое (Лебяжьевский округ) молодой человек облил двух подростков бензином и поджег. Школьники получили сильные ожоги — 95% и 14% тела. Санитарной авиацией их доставили в Курганскую областную клиническую больницу. Однако школьника, получившего ожог более 95% тела, спасти не удалось.

«Второй подросток получил ожоги 14% тела 1-3 степени, он находится в удовлетворительном состоянии. В Курганской областной клинической больнице мальчику оказывается необходимая медицинская помощь»,— поясняют в правительстве региона.

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