В ФРГ россиянин получил 10 лет по делу о покушении на чеченского оппозиционера

Высший земельный суд Мюнхена приговорил гражданина России Валида Дадакаева к 10 годам лишения свободы по делу об организации убийства. Суд доказал, что 49-летний Валид Дадакаев причастен к покушению на чеченского оппозиционера Мухаммада Абдурахманова, брата блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на материалы дела.

На заседании 30 июня 2023 года обвинение просило для Валида Дадакаева 11 лет лишения свободы. Тогда следствие доказало, что в первом полугодии 2020 года «сотрудник аппарата безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова» поручил Валиду Дадакаеву приобрести оружие, выбрать киллера и организовать его приезд в Германию, сообщает AFP.

По данным следствия, покушение было направлено на то, чтобы «заставить замолчать не только его (Мухаммада Абдурахманова.— "Ъ"), но и его брата, который жил в Швеции», передает AFP. Тумсо Абдурахманов с октября 2021 года проживает в Швеции в статусе политического беженца.

По словам Мухаммада Абдурахманова, «сотрудником аппарата безопасности Рамзана Кадырова» является двоюродный брат главы Чечни — Пахруди Эдильгириев, отмечает AFP.

Немецкие правоохранители предотвратили покушение на оппозиционера в декабре 2020 года. С 1 января 2021 года Валид Дадакаев находился в следственном изоляторе. В июне 2022 года суд в Мюнхене начал рассматривать дело.

По данным обвинения, изначально Валид Дадакаев обратился к «киллеру Тамерлану А.», но тот рассказал о покушении Мухаммаду Абдурахманову. Также следствие полагает, что установить местоположение господина Абдурахманова осужденному помогал сотрудник управления по защите конституции земли Мекленбург—Передняя Померания. Сейчас он отстранен от должности, его имя не раскрывается.