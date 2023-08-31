Нижегородские аграрии превысили план по сбору зерновых

В Нижегородской области с начала уборочной кампании собран урожай зерновых на 445 тыс. га., что составляет 70% от засеянных площадей. Обмолочено более 1,53 млн тонн зерна, на 16 тыс. тонн больше плана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным регионального минсельхоза, средняя урожайность зерновых в Нижегородской области составляет 34,4 центнера с гектара. Продолжается уборка картофеля, овощей, рапса, льна-долгунца и ведется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. Идут работы по севу озимых.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2020 году нижегородские аграрии собрали 1,6 млн тонн зерна, что стало рекордным урожаем с 1992 года. В 2022 году в Нижегородской области собрали 1,7 млн тонн зерна, в этом году также ожидается высокий урожай.

Андрей Репин