Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородские аграрии превысили план по сбору зерновых

В Нижегородской области с начала уборочной кампании собран урожай зерновых на 445 тыс. га., что составляет 70% от засеянных площадей. Обмолочено более 1,53 млн тонн зерна, на 16 тыс. тонн больше плана.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным регионального минсельхоза, средняя урожайность зерновых в Нижегородской области составляет 34,4 центнера с гектара. Продолжается уборка картофеля, овощей, рапса, льна-долгунца и ведется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. Идут работы по севу озимых.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2020 году нижегородские аграрии собрали 1,6 млн тонн зерна, что стало рекордным урожаем с 1992 года. В 2022 году в Нижегородской области собрали 1,7 млн тонн зерна, в этом году также ожидается высокий урожай.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...