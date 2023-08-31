Оперативники задержали мужчину, отрезавшего кисть сожительнице

Сотрудники полиции задержали жителя Александровска, подозреваемого в причинении тяжкого вреда сожительнице. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, 1 июля в полицию поступило сообщение от местных жителей о совершении тяжкого преступления в отношении женщина 1995 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов установили, что сожитель потерпевшей отрезал ей ножом кисть руки. После этого неоднократно судимый злоумышленник скрылся. По данному факту СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Было установлено, что подозреваемый вызвал такси и уехал в Березники, где скрывался в квартире. Он был задержан в порядке ст. 91 УПК, а затем решением суда отправлен в СИЗО. По данным СУ СКР по Пермскому краю, по делу назначено психолого-психиатрическая экспертиза.