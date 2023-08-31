Глава Башкирии прокомментировал самоубийство Ильдара Булатова

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что возьмет на себя организацию похорон военнослужащего Ильдара Булатова, который накануне совершил самоубийство в камере в СИЗО №1. Об этом сообщает «Башинформ».

Глава региона отметил, что он «искренне пытался спасти его жизнь», но «никому ни при каких обстоятельствах нельзя угрожать оружием и требовать чего-то через насилие».

Ильдар Булатов, по неофициальным данным, участвовал в специальной военной операции в качестве добровольца, но дезертировал из части. Мужчину задержали и повезли на психологическую экспертизу, но по дороге ему удалось сбежать. 2 августа военнослужащего заметили на Нагаевском шоссе с гранатой в руках. На место ЧП были стянуты сотрудники полиции и Росгвардии. Ильдар Булатов согласился сдаться после общения с главой Башкирии Радием Хабировым. Уфимский гарнизонный военный суд арестовал дезертира на два месяца.

Влада Шипилова

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