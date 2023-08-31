За летний сезон Сочи посетили 3,7 млн туристов

С мая по август в Сочи отдохнули 3,7 млн человек. Всего в 2023 году город посетили 5,3 млн гостей. Самым массовым турпоток оказался в августе — более 1 млн туристов, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Несмотря на начало учебного года, массового оттока туристов пока не наблюдается — средства размещения заполнены на 90%, чуть меньше этот показатель в горах. Сейчас в Сочи находится почти 200 тыс. гостей. До конца октября уже забронировано более 70% средств размещения.

«Для нас лето не заканчивается, все предприятия, службы и ведомства продолжают совместную работу в усиленном режиме, контроль не ослабляем»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Усиленный контроль за качеством морской воды на пляжах города продолжится и в сентябре. С начала лета 2023 года специалисты Роспотребнадзора взяли почти 5 тыс. проб — все они соответствовали стандартам.

По поручению мэра для всех сотрудников предприятий санаторно-курортной зоны и общепита организуют вакцинацию от сезонного гриппа. В связи с пожароопасной обстановкой Алексей Копайгородский потребовал усилить работу в части профилактики возникновения пожаров. Все ответственные службы дежурят в режиме повышенной готовности.

На расширенном заседании штаба также обсудили мероприятия по контролю использования гражданами средств индивидуальной мобильности. По данным сочинского отдела минздрава Краснодарского края, в августе количество травм в городе от использования электросамокатов снизилось на 25%.

Георгий Ефименко

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