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В Татарстане рабочего придавила бетонная плита

В Бугульминском районе Татарстана рабочего придавила бетонная плита. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Инцидент произошел в деревне Забугоровка сегодня днем. Четверо рабочих отправились разбирать полуразрушенное неэксплуатируемое здание на ул. Ленина, 11. В ходе работ одного из них придавила плита.

Вскоре на место ЧП приехали спасатели. Они подняли плиту при помощи домкрата, а затем извлекли пострадавшего, и тот был доставлен в больницу на скорой. Детали и причины происшествия выясняются.

"Ъ-Казань"

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