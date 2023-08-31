В Татарстане рабочего придавила бетонная плита

В Бугульминском районе Татарстана рабочего придавила бетонная плита. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Инцидент произошел в деревне Забугоровка сегодня днем. Четверо рабочих отправились разбирать полуразрушенное неэксплуатируемое здание на ул. Ленина, 11. В ходе работ одного из них придавила плита.

Вскоре на место ЧП приехали спасатели. Они подняли плиту при помощи домкрата, а затем извлекли пострадавшего, и тот был доставлен в больницу на скорой. Детали и причины происшествия выясняются.

"Ъ-Казань"