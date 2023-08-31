Дело о вымогательстве самарских «обнальщиков» возвращено в кассацию

Шестой кассационный суд общей юрисдикции заново рассмотрит уголовное дело Александра Юшина, Ильи Павловского и Виталия Лукина. Ранее они были осуждены за вымогательство у бизнесмена организованной группой двух млн руб. (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), но кассация постановила сократить им сроки заключения. Верховный суд РФ отменил это решение. Постановление опубликовано в картотеке дел высшей судебной инстанции.

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Как следует из решения ВС РФ, кассация не учла все обстоятельства совершенного преступления и не обосновала выводы по делу. Она безосновательно смягчила наказание Александру Юшину, Илье Павловскому и Виталию Лукину.

Как выяснило следствие, члены ОПС требовали у индивидуального предпринимателя Константина Шурмина 2 млн руб. По данным из открытых источников, Константин Шурмин был сообщником Александра Юшина, Ильи Павловского и Виталия Лукина. Сумму, которую требовали с предпринимателя, он якобы обналичил и присвоил; членов ОПС также заподозрили в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Именно в рамках этого уголовного дела всех троих и задержали в 2019 году. По версии следствия, банковская деятельность велась с января 2017 года по ноябрь 2018 года в офисах нескольких компаний.

В октябре 2021 года Ленинский райсуд признал всех троих виновными в вымогательстве в составе организованной группы (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Юшину суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы, Павловскому — в виде восьми с половиной лет лишения свободы, Лукину — семь с половиной лет.

В апреле минувшего года Самарской областной суд изменил приговоры в части периода зачета срока отбытия наказания и уточнения описательно-мотивировочной части приговора. А в октябре того же года кассация сократила срок Александру Юшину с девяти до восьми лет, другому лидеру преступного сообщества Илье Павловскому — с восьми с половиной до семи с половиной и Виталию Лукину – до семи лет лишения свободы соответственно.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Свобода стала на год ближе».

Георгий Портнов